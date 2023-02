Mit einer Bewertungsfunktion für Geschäftspartner erfüllt das IT-Unternehmen seinen Kunden nicht nur einen großen Wunsch, sondern schafft auch einen zusätzlichen Mehrwert in seinem Smart Logistics System. "Im Privaten treffen wir kaum eine Kaufentscheidung, ohne uns zuvor Bewertungen anderer Kunden angesehen zu haben. Unsere Kunden können bei der Auswahl ihrer Geschäftspartner ab sofort auch die Meinung Dritter einbeziehen", sagt Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom.



Damit die Bewertungen dem Netzwerk insgesamt zugutekommen, müssen sie fair und ehrlich sein. Deshalb ist die neue Bewertungsfunktion an die Anwendung Transportaufträge und das Zustandekommen eines Transportauftrags gekoppelt. Gburek ergänzt: "So können wir sicherstellen, dass sich nur Nutzer bewerten, die in einer Geschäftsbeziehung stehen oder standen." Ein Auftraggeber kann die Kommunikation mit dem Vertragspartner bewerten, die Pünktlichkeit der Be- und Entladung sowie den Umgang mit der Ware und den Dokumenten. Auftragnehmer bewerten neben der Kommunikation ebenfalls die Fairness der Vereinbarungen sowie die Pünktlichkeit der Zahlung.