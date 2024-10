Die Transportbranche steht vor großen Herausforderungen: Engpässe in den Lieferketten, neue Regularien und der Mangel an qualifizierten Fahrerinnen und Fahrern beeinträchtigen den reibungslosen Warenverkehr. Zudem sind laut Kraftfahrtbundesamt allein in Deutschland über 37 Prozent der Transporte im Straßengüterverkehr Leerfahrten.

„Diese Kapazitäten gilt es, mittels digitaler Hilfe bestmöglich auszulasten und dabei manuellen Aufwand zu reduzieren“, betont Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom auf der IAA Transportation 2024 in Hannover. Künstliche Intelligenz wird dabei in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen.