Im Zuge der Veränderungen im Volkswagen-Konzern gibt es auch viele personelle Veränderungen. Thomas Schäfer, der ab dem 1. Juli 2022 CEO der Marke Volkswagen und Mitglied des Konzernvorstands für die Markengruppe Volumen sein wird, übernahm den Vorsitz des VWN-Beirats bereits am 15. Juni 2022 von Herbert Diess.



Der Beirat von VWN besteht aus je fünf Mitgliedern der Arbeitnehmer- und der Unternehmensseite und tagt turnusgemäß viermal im Jahr. An den Sitzungen nimmt neben den Beiratsmitgliedern auch der Markenvorstandskreis von Volkswagen Nutzfahrzeuge teil. Das Gremium hat die Aufgabe, den Markenvorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge und den Vorstand der Volkswagen AG in allen wesentlichen, den Geschäftsbereich von Volkswagen Nutzfahrzeuge betreffenden Fragen zu beraten. Dazu gehören zum Bei- spiel Entscheidungen zur Gesamtstrategie der Marke, zur Planungsrunde und zur Produktplanung, zum Abschluss von Kooperationsverträgen oder zur Errichtung und Verlegung von Produktionsstätten.



„Volkswagen Nutzfahrzeuge ist ein wichtiger Bestandteil der Markengruppe Volumen“, sagt Thomas Schäfer. „Mit der Transformation in Richtung E-Mobilität und als Kompetenzzentrum für autonomes Fahren stehen die Zeichen auf Zukunft. Ich freue mich, diesen Weg mitzugestalten – und auf eine enge Zusammenarbeit in der Markengruppe.“ – Als CEO der Marke Volkswagen Pkw ist Schäfer zugleich CEO der Markengruppe Volumen und Mitglied des Konzernvorstands. In dieser Funktion übernimmt er sukzessive auch den Vorsitz der Aufsichtsräte und Beiräte der beteiligten Volumenmarken.