Laut einer Information der Arbeitsgemeinschaft Internationaler Straßenverkehrsunternehmer Österreichs (AISÖ) wird das Fahrverbot am Sonntag, 17. April 2022, von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr am nächsten Morgen ausgesetzt. Die Fahrverbote am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Ostersonntag und Ostermontag bleiben jedoch bestehen. Die Fahrverbote für alle Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen im nationalen und internationalen Verkehr in Ungarn während des Osterwochenendes gelten nun wie folgt:

14. April 2022 (Gründonnerstag) ab 22:00 Uhr bis 15. April (Karfreitag) bis 22:00 Uhr

16. April 2022 (Samstag) ab 22:00 Uhr bis 17. April (Ostersonntag) bis 22:00 Uhr

18. April 2022 (Ostermontag) ab 06:00 Uhr bis 18. April (Ostermontag) bis 22:00 Uhr