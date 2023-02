Christian Teichmann, der neue Geschäftsführer der Scania Finance Deutschland, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Scania und VW und hatte bereits verschiedene Geschäftsführungs- und Leitungsfunktionen inne. Für den Markt Deutschland und Österreich war Teichmann von 1995 - 2002 im Bereich Marketing und Vertrieb und von 2008 - 2012 als Direktor Verkauf Lkw für Scania Deutschland Österreich tätig. Von 2012 - 2015 verantwortete er als Direktor Scania Österreich den österreichischen Markt mit Sitz in Brunn am Gebirge. Mit weiteren Erfahrungen im Ausland als Managing Direktor bei Scania Ungarn und als Commercial Direktor bei Scania Spanien, wechselte Teichmann 2016 erstmals in den Finanz- & Versicherungssektor. Nach erfolgreichen Jahren als Geschäftsführer von Scania Leasing Russland in Moskau und Scania Finance CER (Tschechien, Ungarn & Slowakei) mit Sitz in Prag, kehrt er wieder nach Deutschland in die Scania Finance Zentrale in Koblenz zurück. Dort widmet er sich nun der größten Finanzierungsgesellschaft innerhalb von Scania: „Ich freue mich sehr, wieder zurück zu sein und gemeinsam mit dem Team von Scania Finance DACH die spannenden und wichtigen Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Digital-Transformation voranzutreiben. Wir setzen unseren Fokus auch weiterhin auf den Ausbau von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten, um unseren Kunden den besten Service anzubieten.“



Die Scania Finance Deutschland Gruppe gehört als Business Unit mit den Märkten Deutschland, Österreich und der Schweiz zu der größten und erfolgreichsten Finanzierungsgesellschaft innerhalb von Scania Financial Services. Mit der Gründung 1991 als Schwestergesellschaft der Scania Deutschland GmbH machte es sich Scania Finance zur Aufgabe, ihren Kunden maßgeschneiderte Finanzierungs- und Versicherungslösungen anzubieten.

Die Finance Deutschland Gruppe erreichte im Jahr 2021 eine Penetration von 40,3 % bei einer Portfoliogröße von 1,255 Mrd. Euro. Insgesamt wurden im letzten Jahr 4.429 Fahrzeuge über die Scania Finance finanziert.