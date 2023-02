Durch den weitläufigen US-Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der bayerischen Oberpfalz zieht sich ein 300 km langes Wege- und Straßennetz. Das Team der US-Armee Garnison Bavaria, Directorate of Public Works, Operation & Maintenance Division ist dabei für die Straßenerhaltung und -räumung zuständig. Die Abteilung verfügt über ein Arsenal von schwerem Pioniergerät wie Schubraupen, Gradern, Scrapern, Dumpern und vielem mehr.

Wie immer im militärischen Bereich müssen die Fahrzeuge höchsten Anforderungen in punkto Robustheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entsprechen. Im Zuge einer Ersatzbeschaffung wurden dreiachsige Allrad-Dumper mit Dreiseitenkipper europaweit ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt das extrem geländegängige Modell Tatra Phoenix mit dem weltweit einzigartigen Zentralrohrrahmen und Einzelradaufhängung mit Luftfederung.

Das erste Fahrzeug vom Lieferanten Tschann-Nutzfahrzeuge GmbH wurde kürzlich an die US-Armee übergeben. Nach der offiziellen Schlüsselübergabe an die Verantwortlichen für den Straßenunterhalt, konnten die Fahrer im OffRoad-Gelände gleich selbst die beeindruckenden Traktionseigenschaften austesten. Dass der Tatra Phoenix auch gar nicht wasserscheu ist und auch in diesem Punkt militärischen Standards genügt, zeigte sich bei der anschließenden Reinigung in der Waschanlage des Stützpunkts, wo es ausschließlich mit Hochdruck zur Sache geht.



Die Tschann Nutzfahrzeuge GmbH mit Ihrer Zentrale in Salzburg und Niederlassungen in Poing/München, Obertraubling/Regensburg, Bogen/Furth, Wels, Himberg, Premstätten und Graz ist seit 2015 der für Vertrieb und Service verantwortliche Tatra-Partner und Generalimporteur für Österreich, Bayern und Südtirol.