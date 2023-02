Stefan Lösch ist ab sofort zuständig für den Vertrieb aller Bucher-Municipal-Kehrmaschinen und -fahrzeuge. Von der Bucher-Kompaktkehrmaschine bis zum Großkehraufbau für Lkw, und er wird dabei vom Team der Pappas „Unimog & Sonderfahrzeuge“-Abteilung im Bereich Backoffice, Dispo, Fahrzeugauslieferung und -einschulung unterstützt.



Die Pappas Auto GmbH ist seit 2015 für den Verkauf von Kehrmaschinen von Bucher-Municipal aus Niederweningen in der Schweiz in Österreich verantwortlich. 2020 wurde mit der Zusammenführung der Marken Johnston, Beam und Bucher-Municipal auch das Pappas-Produktportfolio deutlich erweitert und reicht von der 2-m³-Kehrmaschine bis zu Spezialkehraufbauten auf Lkw mit 14 m³ und zu den Bucherkehrmaschinen in den vollelektrischen Varianten V20e und V65e.