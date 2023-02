Weiterhin treibt Quantron als Mitglied und Work Package Leader des GREATER4H-Projekts von String die Entwicklung und Verwendung von Wasserstoff in der Mobility-Branche weiter voran. Das europäische Projekt zielt darauf ab, ein autarkes, auf grünem Wasserstoff basierendes Ökosystem für schwere Nutzfahrzeuge zwischen Oslo und Hamburg zu schaffen. Darüber hinaus hat Quantron im vergangenen Jahr viele weitere globale Projekte angestoßen, unter anderem in den USA, Skandinavien und Saudi-Arabien.

Das Jahr 2022 steht für die Quantron AG auch im Zeichen der „Hydrogen Offensive“. Angefangen von der Partnerschaft mit Ballard Power Systems (Kanada), über die Entwicklungsprojekte für schwere Lkw, die in der EU und den USA eingesetzt werden sollen, bis hin zu den strategischen Partnerschaften mit H2-Tankstellenanbietern und der Beteiligung der Quantron AG am String-Projekt, beweist Quantron seine Ambitionen zur Dekarbonisierung des Schwerlastverkehrs. Wasserstoff ist eine Energiequelle, die die Mobilität unabhängiger von Öl und Gas werden lässt und die Quantron AG verfolgt das Ziel, hier eine bedeutende Rolle zu spielen.

Michael Perschke, CEO und Vorstand des Unternehmens, unterstreicht: „Die Quantron AG war 2021 trotz der laufenden Covid-19-Maßnahmen in der Lage, ihr Geschäft deutlich auszubauen, strategische Partnerschaften zu schmieden und sich als zuverlässiger Lieferant für führende Null-Emissions-Pioniere zu etablieren. 2022 wird das Jahr sein, in dem die Quantron AG ihren Weg zu einem führenden Anbieter von wasserstoffbetriebenen Produkten – in Zusammenarbeit mit unserem strategischen Partner Ballard Power – und zu einem Anbieter von emissionsfreien Mobilitätslösungen festigen wird.“

Andreas Haller, Gründer und Vorstandsvorsitzender, ergänzt: "Es macht mich stolz, dass die Quantron AG kaum zwei Jahre nach ihrer Gründung bereits eine sichtbare Größe im Bereich des emissionsfreien Transports ist. Mit einem globalen, kompetenten Team wollen wir auch weiterhin eine treibende Kraft sein, welche die Umstellung auf eine emissionsfreie Mobilität von Personen und Gütern effektiv umsetzt.“