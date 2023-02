Der gebürtige Wiener Ernst Schmidt bringt 25 Jahre Erfahrung in der Telematikbranche mit. Im Anschluss an sein Maschinenbaustudium befasste er sich zunächst mit der Planung und Umsetzung von Tankanlagen. Seit 1994 widmet er sich dem professionellen Vertrieb von Telematikprodukten.



„Die innovativen Produkte, darunter die mobile Lkw-Telematik Spedion-App für Android-Geräte, haben mich ebenso überzeugt wie der Teamgeist im Unternehmen. Spedion bietet nachhaltige, ganzheitliche Lösungen und hat dabei die Prozesse der gesamten Logistikkette im Blick“, begründet Vertriebsprofi Schmidt seine Entscheidung für eine Zusammenarbeit. Europaweit setzen immer mehr Kunden auf die Lösungen des deutschen Telematikanbieters für ein effizientes Fuhrparkmanagement.



Die Geschäftsführung von Spedion freut sich, einen versierten Branchenkenner im Unternehmen zu haben. „Durch seine langjährige Praxiserfahrung im Vertrieb von Telematikprodukten weiß Ernst Schmidt genau, welche Anforderungen die Anwender an ein effizientes Telematiksystem haben. Sein Know-how in diesem Bereich kommt nicht nur den Kunden in Österreich zugute, sondern auch dem ganzen Team“, so Spedion Geschäftsführer Günter Englert.