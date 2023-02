Das Kernstück des neuen Logistikzentrums der Sonnentor Kräuterhandels GmbH aus Sprögnitz im Waldviertel ist ein hölzernes Hochregallager. "Im ersten Bauabschnitt ist dieses Hochregallager noch nicht an die bestehende Infrastruktur angebunden", erklärt Geschäftsführer Gerhard Leutgeb. Die Bestückung des Hochregallagers erfolgt damit in der Anfangsphase mit einem Lkw, der am Firmenareal maximal 500 Meter vom Be- bis zum Entladen zurücklegt. "Ein Einsatzprofil, das uns wie geschaffen für einen Elektro-Lkw erscheint", unterstreicht Leutgeb.