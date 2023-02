Der Leiter der Mercedes-Benz Trucks Endmontage, Dominik Adam, und Verkäufer Ralph-Peter Vogel haben der Firma Weber Maschinenbau einen der besonderen Actros L übergeben. Weber Maschinenbau setzt den Actros L Driver Extend+ für den Transport von Spezialmaschinen für die lebensmittelverarbeitende Industrie ein, wie zum Beispiel Lebensmittelroboter und Schneide- oder Verpackungsmaschinen. Der Komfort des Driver Extend+ Pakets kommt dabei vor allem einem zugute: Dem Fahrer Oliver Ochs, der gemeinsam mit seiner Frau Tanja das Fahrzeug in Empfang genommen hat. Er liefert an Unternehmen in ganz Europa.



"Ganz besonders freut mich an diesem Fahrzeug, dass ich jetzt richtig viel Platz habe, um auch meine Gattin mitzunehmen", sagt Oliver Ochs und ergänzt: "Mir war außerdem sehr wichtig, alle Assistenzsysteme zu haben und da an nichts zu sparen. Das teilautomatisierte Fahren finde ich sehr spannend und ich freue mich natürlich auf die für mich komplett neue Technik."



Optische Highlights des Driver Extent+ Pakets sind unter anderem die Ambientebeleuchtung für das Schiebe-Hebedach, die Beleuchtung des Einstiegsemblems und des Mercedes-Benz-Sterns, das Typkennzeichen in Dark Chrome und das Radzubehör in Edelstahl. In Sachen Funktionalität bietet die Sonderedition beispielsweise eine Cablock Einbruchsicherung, vier LED-Dachscheinwerfer in der Sonnenblende und eine Kaffeemaschine.



Die 530 PS der Sattelzugmaschine ermöglichen eine kraftvolle Beschleunigung und in Verbindung mit der Sonderausstattung einen besonders hohen Fahrkomfort für entspanntes und stressfreies Fahren auf Europas Straßen.