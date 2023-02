Wie die WKÖ in einer Aussendung mitteilte, informiert die Landesverkehrsabteilung der LPD Tirol über Beschränkungen im Schwerlastverkehr. Es gilt demnach ein Lkw-Fahrverbot mit Fahrtziel Deutschland am Karfreitag, 15. April 2022, in der Zeit von 00:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Das Verbot gilt für Fahrten mit Ziel in Deutschland oder wenn das Ziel über Deutschland erreicht wird. Weiters gilt ein Fahrverbot für Lkw mit Fahrtziel Italien am 15. April in der Zeit von 16:00 bis 22:00 und am Karsamstag, 16. April, von 11 Uhr bis 15 Uhr.

Die Fahrverbote gelten für Lastkraftwagen, Lkw-Kombinationen mit Anhänger und Sattelkraftfahrzeuge mit einem höchst zulässigen Gesamtgewicht von insgesamt mehr als 7,5 t. Die Lkw-Fahrverbote betreffen die Inntalautobahn A 12 von der Staatsgrenze bei Kufstein bis zur Anschlussstelle Imst und die Brennerautobahn A 13 Anschlussstelle Innsbruck Süd bis zur Staatsgrenze.



Der Grund für die Sonderfahrverbote sind Lkw-Fahrverbote in Italien und Deutschland. Lenker, deren Fahrtziel zwar in Deutschland oder in Italien liegt, die aber nachweislich ihren Wohnsitz in Österreich oder den Firmensitz in Österreich ansteuern, um dort das Fahrverbot abzuwarten, können ihre Fahrt dorthin fortsetzen. In diesem Fall wird nämlich davon ausgegangen, dass dadurch das vorübergehende Ziel der Fahrt in Österreich gelegen ist.Andernfalls ist die Inntal-Brennerstrecke während des Geltungszeitraums der Fahrverbote großräumig zu umfahren oder bereits vor der Einfahrt nach Österreich geeignete Parkplätze anzusteuern. Es gibt wie immer eine Reihe von Transporten, die vom Fahrverbot ausgenommen sind. Alle Lkw, die nicht unter diese Ausnahmeregelung fallen, werden im Bereich Kiefersfelden und am Brenner an der Einreise nach Österreich gehindert und müssen wieder umkehren. ACHTUNG: Andere Fahrverbote im Anschluss an die Sonderfahrverbote wie das Nachtfahrverbot oder Lkw-Fahrverbote aufgrund des Immissionsschutzgesetz-Luft sowie das Wochenendfahrverbot bleiben dadurch unberührt und sind ebenfalls zu beachten.