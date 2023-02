In der Ferienreisezeit gibt es zusätzliche Lkw-Fahrverbote für Lastkraftwagen, Sattelzugmaschinen und Lkw-Anhänger-Kombinationen mit einem höchstzulässigen Gesamtgewichte von insgesamt mehr als 7,5 t. Das Verbot gilt für Fahrten, bei denen das Ziel der Fahrt in Italien liegt oder über Italien erreicht werden soll ebenso wie für Fahrten in Richtung Deutschland auf folgenden Strecken:

Inntalautobahn A 12

Brennerautobahn A 13

Andere Fahrverbote im Anschluss an die Sonderfahrverbote wie das Wochenendfahrverbot und das Nachtfahrverbot sowie Lkw-Fahrverbote auf Grund des Immissionsschutzgesetz-Luft bleiben (IG-L) dadurch unberührt und sind ebenfalls zu beachten.

Lkw-Lenker werden darauf hingewiesen, auf der Inntal-Brennerstrecke (A 12, A 13) bereits vor der Einfahrt nach Österreich geeignete Parkplätze anzufahren und dort die bestehenden Verbote abzuwarten. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht unter die Ausnahmeregelungen fallende Lkw an der Weiterfahrt gehindert werden und Lenker mit einer Anzeige an die Behörde rechnen müssen.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Fahrverbote – trotz aller Informationen - immer wieder von zahlreichen Lkw-Lenkern missachtet werden. Es ergeht daher das dringende Ersuchen, die angekündigten Fahrverbote zu beachten. Auch heuer ist wiederum mit einer verstärkten Überwachung zu rechnen.

Lenker die nachweislich ihren Wohnsitz in Österreich anfahren bzw den Firmensitz in Österreich ansteuern und dort das Fahrverbot abwarten, können wie bisher ihre Fahrt dorthin fortsetzen. Es kann davon ausgegangen werden, dass zumindest dadurch das vorübergehende Ziel der Fahrt in Österreich gelegen ist.

Aktuelle Verkehrsinformationen oder Details zum Fahrverbot können über die Verkehrsinformationszentrale der Landespolizeidirektion für Tirol eingeholt werden: Tel +43(0)59133/70-4444