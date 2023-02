Unter den Fahrzeugen der VA Erzberg sticht eines besonders heraus: der Muldenkipper T 236 von Liebherr mit Hybridantrieb. Fahrzeuge mit dieselelektrischem Antrieb werden weltweit bei Nutzlasten von über 200 t verwendet, doch in der Eisenlagerstätte des Erzbergs ist der Einsatz in der 100-t-Klasse in Verbindung mit der Oberleitungsanlage einzigartig. „Der dieselelektrische T 236 wurde von Liebherr seit 2012 entwickelt und 2018 auf den Markt gebracht. Bereits seit 2017 ist einer der ersten Prototypen bei uns am Erzberg für die Weiterentwicklung im Einsatz. Doch erst durch das Gesamtkonzept mit der Oberleitung, die 2019 miteinbezogen wurde und in dieser Form kein zweites Mal existiert, wird unsere Anlage einmalig“, so Dr. Peter Schimek, Projektleiter der Oberleitungsanlage. „Diese Investition in die Zukunft hat sich gelohnt, denn nun profitieren wir langfristig von einer entscheidenden Produktivitätssteigerung und einer geringeren Umweltbelastung in unserem Betrieb.“



Die Oberleitungsanlage wurde errichtet, um den Betrieb mit hybriden Schwer-Lkw zu ermöglichen, die zusätzlich mithilfe der direkten Stromabnahme angetrieben werden können. Im Gegensatz zu herkömmlichen dieselelektrischen Fahrzeugen läuft die Maschine der VA Erzberg damit seit Oktober 2021 in weiten Teilen des Tagebaus fast vollständig im E-Betrieb. Lediglich auf neuangelegten Wegen und beim Übergang zum Abbau sowie im Bereich der Abraumhalde wird der konventionelle Antrieb noch benötigt. Statt 15 Minuten benötigt das Fahrzeug für die entsprechende Strecke mit Oberleitungsanlage lediglich zehn Minuten und spart dabei rund 95 Prozent an Dieseltreibstoff ein. Umgerechnet ergibt sich daraus eine CO2-Einsparung von ca. 8.000 t pro Jahr sowie ein um drei Millionen Liter verringerter Treibstoffverbrauch gegenüber dem konventionellen Antrieb.