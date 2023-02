In Kroatien und Rumänien erwartet sich der Schwarzmüller-CEO eine stärkere Marktdurchdringung. „Mit dem flächendeckenden Aktionsradius von Hochstaffl in den beiden Ländern werden wir schneller Marktanteile gewinnen. Schwarzmüller selbst konzentriert sich dort auf den Ausbau der Customer Services und der Werkstätten. Wir streben auch im Osten überall eine flächendeckende Versorgung an. Denn der Bedarf an After Sales-Dienstleistungen steigt.“



Kroatien ist ein kleiner Markt für Nutzfahrzeuge, der aber durch seine Lage eine gewisse Rolle spielt. Nicht nur für Neufahrzeuge, sondern auch Werkstätten und Gebrauchtfahrzeuge gibt es hier gute Perspektiven. Der rumänische Markt mit mehr als 4.000 zugelassenen Anhängern jährlich ist hoch interessant. Hier verfügen die beiden Partner gemeinsam deutlich über 10 Prozent und wollen diesen Marktanteil weiter steigern. Die Auftragseingänge bei Schwarzmüller liegen aktuell auf einem Rekordniveau. Auch Customer Services werden stark nachgefragt.