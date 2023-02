Die österreichische Schwarzmüller-Gruppe präsentiert auf der IAA Nutzfahrzeuge 2022 in Hannover ihre gesamte Bandbreite an gezogenen Einheiten. Gezeigt werden Fahrzeuge, deren besondere Konfiguration mehr Leistung ermöglicht. „Wir haben uns konsequent zu Europas größtem Nischenhersteller entwickelt, der individualisierte Anhänger jenseits vom Standard baut. Damit geben wir unseren Kunden echte Supertools für ihre Transportaufgaben an die Hand“, betonte CEO Roland Hartwig am 13. Juli in der Unternehmenszentrale Hanzing in Freinberg bei Schärding (Oberösterreich). Das Portfolio der Schwarzmüller Gruppe besteht aus mehr als 150 verschiedenen Fahrzeugtypen für Bau- und Infrastrukturunternehmen sowie für den Fernverkehr.



Die Messe-Fahrzeuge zeichnen sich durch innovative Materialkombinationen, flexible Nutzung durch Teleskop-Elemente, höheres Ladevolumen oder einfache und sichere Bedienung aus. Im gesamten Portfolio setzt Schwarzmüller seine Kompetenz im Leichtbau ein und liefert in vielen Bereichen die leichtesten Fahrzeuge ihrer Klasse. Insbesondere hat jeder Anhänger ab sofort ein Telematiksystem, das für die Zeit der Gesamtgarantie zwei Jahre lang unentgeltlich getestet werden kann. „Wir sehen in der Telematik für die gezogene Einheit eine enormes Effizienzpotenzial für den Anwender. Unsere Kunden sollen sich ein umfassendes Bild von dieser Innovation machen können, die Europas führender Anbieter Idem telematics mit uns entwickelt hat“, erläuterte Hartwig. Anhängerdaten lassen sich beispielsweise für Diebstahlsschutz, Disposition, Überwachung von technischen Komponenten oder für eine vorausschauende Wartung der Fahrzeuge nutzen.