Die Nachfrage nach schweren Lkw stieg im Vergleich zu leichten Nutzfahrzeugen leicht. In den vier größten Märkten der EU sind die Zulassungszahlen im Halbjahr deutlich eingebrochen. Spanien verzeichnete einen Rückgang um rund 30 Prozent, Frankreich von etwa 22 Prozent. In Deutschland waren die Zahlen um fast 19 Prozent rückläufig, in Italien um etwa 10 Prozent. Österreich verbuchte von Jänner bis Juni einen kräftigen Rückgang bei den Zulassungen von Nutzfahrzeugen von fast 58 Prozent auf 14.769 Fahrzeuge. (apa/red)