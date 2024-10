Mit Ende September stehen im Smatrics EnBW-Ladenetz in Österreich insgesamt 324 HPC-Schnellladepunkte zur Verfügung – 148 Ladepunkte mehr als zu Beginn des Jahres. Das teilte der Ladeinfrastruktur-Anbieter kürzlich per Presseinformation mit. „Das dritte Quartal war das ausbaustärkste in diesem Jahr für Smatrics EnBW. Über den Sommer haben wir 64 neue Schnellladepunkte in Betrieb genommen und damit die Mobilitätswende in Österreich weiter vorangetrieben“, so Smatrics EnBW-CEO Thomas Landsbek.



Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur bei Handelspartnern konzentriert sich Smatrics EnBW auch auf große Schnellladeparks. Diese verfügen laut Unternehmen über mindestens acht Ladepunkte und sollen besonders schnelles Laden an hochfrequentierten Routen und strategisch günstigen Ladestandorten ermöglichen.