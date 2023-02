Ford schlägt ein neues Kapitel in der langen Geschichte seiner spektakulären Ford-Transit-Showcars auf: Mit dem Ford Pro Electric SuperVan feiert das erste rein elektrisch angetriebene Exemplar dieser einzigartigen Familie von Ultra-Hochleistungs-Nutzfahrzeugen beim Goodwood Festival of Speed 2022 seine Weltpremiere. Und da braucht es schon einen Profi am Steuer, der dieses gewaltige Gefährt am Steuer zu bändigen weiß: Romain Dumas, der FIA-Langstrecken-Weltmeister von 2016 und vielfache Teilnehmer an den 24 Stunden von Le Mans (Gesamtsiege 2010 und 2016).



Der Electric SuperVan wurde im Geheimen entwickelt. Beteiligt war das globale Ford-Performance-Team, die Rallye- und Rennfahrzeugspezialisten Stard in Österreich und das Ford-Design-Team in Köln. Der brachiale Ford Pro Electric SuperVan reizt das Potenzial der batterieelektrischen Antriebstechnologie und der erweiterten Konnektivität weit aus. Damit setzt er neue Maßstäbe für die Leistungsfähigkeit der Ford Transit Transporter-Baureihen und unterstreicht das Bekenntnis der Marke zur Elektrifizierung seiner Nutzfahrzeuge.