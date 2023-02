Im Rahmen einer geplanten Nachfolgeregelung wurde in der Sitzung ein neues Aufsichtsratsmitglied begrüßt. Karin Hageböck folgt auf Heinz Pfeffer, der in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechselt. Heinz Pfeffer war seit dem 1. September 2009 im Aufsichtsrat der Schmitz Cargobull AG. Aufsichtsrat, Vorstand und die gesamte Konzernbelegschaft danken Heinz Pfeffer für seine Verdienste um das Unternehmen Schmitz Cargobull ganz herzlich und wünschen ihm für seinen weiteren Lebensweg viel Erfolg.



Karin Hageböck ist Geschäftsführerin und Erste Bevollmächtigte sowie Kassiererin der IG Metall-Geschäftsstelle in Rheine und direkte Nachfolgerin von Heinz Pfeffer innerhalb der Gewerkschaft. Ihre Karriere bei der IG Metall begann sie bereits Anfang der neunziger Jahre als Gewerkschaftssekretärin. Die gelernte Industriekauffrau bildete sich über ein Studium der Rechtswissenschaften bei der Fernuniversität Hagen mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht und Insolvenzrecht weiter.



Überschattet wurde die Hauptversammlung vom plötzlichen Tod des IG Metall-Vertreters Pietro Bazzoli. Er war seit dem 24. September 2019 Mitglied im Schmitz Cargobull Aufsichtsrat. Der langjähriger Siemens-Betriebsratsvorsitzende und zuletzt erster Bevollmächtigter der IG Metall Bocholt, ist am 26. März im Alter von 53 Jahren verstorben. Er hinterlässt eine Frau und drei Töchter.



Als weitere Neuerung im Vorstand übernimmt Dr. Günter Schweitzer, der seit September 2021 als Vorstand für die Ressorts Einkauf und Logistik bestellt ist, zusätzlich den Vorstandsbereich Operations von Michael Grund, dessen Vorstandsmandat Ende März auslief.