In den letzten Wochen konnten Schmitz-Cargobull-Service-Partner aus Deutschland, Türkei, Schweiz, Finnland, Marokko, Spanien, England, Niederlande, Kroatien, Slowenien und Bulgarien im sicheren und professionellen Umgang mit dem Schmitz-Cargobull-Kühlaggregat S.CU geschult werden. Ziel des Trainings ist die Qualifikation der Teilnehmer, selbstständig das Kühlgerät S.CU zu bedienen, es zu reparieren und sämtliche Wartungsarbeiten durchzuführen.



Um diese Fähigkeiten zu erlangen, ist das Training eine Kombination aus Theorie- und Praxismodulen. Das in der Theorie vermittelte Wissen wird direkt in die Praxis umgesetzt, kann sich dadurch schnell verfestigen und weitergehende Fragen können direkt behandelt werden. Und das geht halt nur in Präsenz. Max Gruber, einer der Trainer, sagt dazu: „Für uns ist es sehr wichtig, unsere Service-Partner adäquat zu trainieren. Damit können unsere Kunden sicher sein, dass jeder Service Partner die hohen Schmitz-Cargobull-Standards erfüllt. Wir sind sehr froh, dass wir wieder in Präsenz arbeiten können. Denn grade der Mix aus Praxis und Theorie macht die Schulung so erfolgreich. Zudem ist der Austausch untereinander für alle Teilnehmer sehr bereichernd und würde online so nicht zustande kommen.“



Für die nächsten Monate sind noch weitere Service-Partner-Schulungen in Europa zu diversen Themenbereichen avisiert.