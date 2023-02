Schon im Vorfeld der Beschaffung unterstützt Scania mit einer umfassenden Beratung und Einsatzanalyse, um in Abstimmung mit dem Kunden das maßgeschneiderte Produkt mit dem idealen Antrieb für die jeweilige Anwendung zu konfigurieren. Über Scania Finance können auch entsprechende Finanzierungslösungen angeboten werden – individuelle abgestimmt auf den Kunden, etwa unter Berücksichtigung einer saisonalen Geschäftsauslastungen bei der Ratengestaltung. Im Betrieb profitieren die Nutzer von einem flächendeckend ausgebauten Service-Netz in Österreich und ganz Europa. Auch bei Wartung und Service zählt dabei die Individualität, Stichwort „Flexible Maintenance“: Durch eine Analyse des laufenden Einsatzes anhand von Echtzeitdaten direkt aus dem Fahrzeug können die Wartungspläne entsprechend angepasst werden. Dadurch kann etwa das Ölwechselintervall bei besten Bedingungen, also im Langstreckenbetrieb mit wenigen Stopps, auf bis zu 150.000 Kilometer ausgedehnt werden. Auch die Anzahl der Wartungstermine kann auf diese Weise, je nach Einsatz, erhöht oder reduziert werden. Ziel ist es, damit Kosten und Stehzeiten der Fahrzeuge auf ein Minimum zu reduzieren. Und damit der Betreiber über Ort und Zustand seiner Fahrzeuge stets im Bilde ist und diese möglichst effizient einsetzen kann, hat Scania auch die passenden Telematik-Lösungen für seine Busse im Programm.