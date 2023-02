Robert Techler (51) verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Transportbranche. Als gelernter Kfz-Mechaniker drehte sich bei ihm schon sehr früh alles rund um das Thema Lkw und deren Transporte. Seit 1999 ist der gebürtige Tiroler für Scania Österreich tätig. Seine berufliche Laufbahn bei Scania begann er als Neuwagenverkäufer und später als Filialleiter für die Betriebe Inzing und Kirchbichl. Im Jahr 2007 wurde er zum Regionaldirektor der Region Tirol und Salzburg ernannt.



„Meine Leidenschaft für Scania ist nach über 20 Jahren immer noch wie am ersten Tag“, sagt Robert Techler. „Die Entwicklung der Marke über all die Jahre so mitzuerleben ist beeindruckend und ich bin stolz, ein Mitglied des Management-Teams von Scania Deutschland und Österreich zu sein.“ Über den tiefgreifenden Wandel, den die Transportbranche gerade durchläuft, sagt er: „Diesen Transformationsprozess gilt es jetzt umzusetzen, um unsere Premium-Marke auch weiterhin auf Erfolgskurs zu halten.“