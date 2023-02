Lastkraftwagen werden mit dem Einsatz von E-Trailern nachhaltiger und CO 2 -ärmer. Die elektrifizierten Auflieger von Trailer Dynamics verfügen über einen elektrischen Antriebsstrang, der es ermöglicht, den Antrieb der Sattelzugmaschine zu unterstützen. Eine speziell entwickelte Komponente ermittelt mit Hilfe einer patentierten Sensorik die Fahrdynamik des Gespanns und regelt den E-Trailer nach, so dass dieser die Sattelzugmaschine unterstützt, die Sattelzugmaschine jedoch zu keinem Zeitpunkt übersteuert werden kann. Der elektrische Antriebsstrang ermöglicht zudem beim Bremsvorgang Energie zurückzugewinnen.



Die Antriebssteuerung des E-Trailers arbeitet eigenständig, somit ist keine Schnittstelle zur Zugmaschine notwendig. Des Weiteren sind die Auflieger mit Sattelzugmaschinen aller Hersteller kombinier- und einsetzbar. Die E-Trailer unterstützen sowohl Diesel, Gas, Elektro- als auch Wasserstoff-Zugmaschinen. Die Trailer können je nach Bedarf mit Batterien von 300 kWh, 450 kWh oder 600 kWh ausgestattet werden. Damit kann die Reichweite von elektrischen Zugmaschinen je nach Use Case um bis zu 500 km erweitert werden, bzw. der Verbrauch konventioneller Diesel-Sattelzugmaschinen deutlich reduziert werden. Der CO 2 -Ausstoß kann so um 20 bis 40 Prozent gesenkt werden



„Elektrifizierung, Digitalisierung, Automatisierung und Dekarbonisierung sind die strategischen Ziele die Krone mit seinen innovativen Produkten und insbesondere dem eTrailer verwirklichen wird. Es freut uns daher sehr, dass wir diese Ziele mit unserem langjährigen Kunden DB Schenker nicht nur teilen, sondern mit diesem E-Trailer-Projekt gemeinsam in die Realität überführen“, sagt Dr. Stefan Binnewies, Vorstand der Krone Holding.