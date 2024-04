Auch im öffentlichen Personennahverkehr und im Güterverkehr steigt die Nachfrage stetig. Für viele nimmt dabei die Reichweite eine zentrale Rolle ein. Doch wie kommt man mit einem Elektro-Lkw besonders weit? Eine größere Batterie leuchtet sofort ein. Was aber lässt sich außerdem noch optimieren? Unter anderem die Bereifung. So setzt der erste E-Lkw vom Typ Volvo FM Electric der Vollers Group auf innovative Lkw-Reifen vom Typ Sailun Fuel Pro SDL2 für die Antriebs- und SFL2 für die Vorderachse. „Gerade die Bereifung wird oftmals unterschätzt, ist aber im Güterverkehr der Zukunft höchst relevant. Genau deshalb arbeiten wir eng mit Fahrzeugherstellern und Technologieunternehmen zusammen und bieten Reifen speziell für diese Anforderungen an“, sagt Stephan Cimbal, Marketing Director Sailun Europe. Mit der Ausrüstung des ersten E-Trucks der Vollers Group in Bremen mit innovativen EcoPoint3-Reifen stellt sich die Sailun Group den wachsenden Herausforderungen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Transportwesen. Der E-Truck der Vollers Group ist mit Sailun Reifen ausgestattet, die auf der grünen EcoPoint3-Technologie basieren und mit reduziertem Ressourcenverbrauch produziert werden. Zudem minimieren sie das Abrollgeräusch, senken Kohlenstoffemissionen und maximieren die Kraftstoffeffizienz dank ihrer innovativen Konstruktion. „Die Kategorien Kosten pro Kilometer und mehr Reichweite sind speziell in unserer Branche sehr wichtig“, erklärt Christian Vollers, Geschäftsführender Gesellschafter der Vollers Group. Das umfasse nicht nur den Anschaffungspreis und die Lebens- beziehungsweise Laufleistung, sondern auch den Kraftstoffverbrauch. Die gute Performance der innovativen Sailun Lkw-Reifen wird auch von der Prüforganisation TÜV SÜD bestätigt. Diese zeichnete daher die Fuel Pro SDL2- und SFL2-Pneus dank ihrer Kraftstoffeinsparungspotenziale von bis zu 8 Prozent im Vergleich zu Premiummarken mit dem A-Label für Energieeffizienz aus.