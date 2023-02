Der saisonale Peak und der anschließende Einbruch der Frachtangebote ist nichts Ungewöhnliches. Doch was ist die Ursache für die unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei den Veränderungen zum Jahresende? „Die diesjährige Entwicklung im Straßengüterverkehr ist geprägt von Fahrermangel und Kapazitäts- sowie Lieferengpässen. Hinzu kamen die stark gestiegene Inflation und die drohende Rezession. Dies hat bei vielen Auftraggebern zum Umdenken geführt“, so Gunnar Gburek, Head of Business Affairs bei Timocom. Viele Unternehmen haben sich bereits im Vorfeld um Transportkapazitäten gekümmert und sich diese für das saisonale Geschäft frühzeitig gesichert. Das nahm die Geschwindigkeit aus dem vorweihnachtliche Frachtaufkommen in unserem Marktplatz, das unter das Niveau des Vorjahres fiel. Zudem lagen die Feiertage dieses Jahr auf einem Wochenende, was mehr verfügbare Kapazitäten in der gesamten Vorwoche schaffte und zu einer geringeren Nachfrage zwischen den Jahren führte. Im November war ein Großteil der planmäßig absehbaren Transporte bereits vergeben. Entsprechend mussten für diese keine kurzfristigen Transporteure gesucht werden“, interpretiert Gunnar Gburek. „Zudem herrscht eine steigende Tendenz, langfristige Verträge mit Dienstleistern abzuschließen“, berichtet der Unternehmenssprecher weiter. „Die Nachfrage wird auch im ersten Quartal 2023 vorerst weiter zurückgehen und zu einer Entspannung der Transportpreise führen. Langfristig werden sich die Preise für Straßengütertransporte durch Mautgebühren, Dieselfloater und gestiegene Personalkosten auf einem höheren Niveau als 2021 einpendeln.“