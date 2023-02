Die Frauscher Thermal Motors mit Sitz in St. Marienkirchen bei Schärding in Oberösterreich hat die neue Wärmekraftmaschine MobilGen G70 entwickelt, die als Komplettlösung für das Klimamanagement in Lkw zum Einsatz kommen soll. Der Prototyp mit einem Expansionsvolumen von 70 ccm erreicht eine Ladeleistung von 40 Ampere an einem Lkw-Batterieset mit 24 Volt Nennspannung.

Für Ing. Josef Frauscher, Geschäftsführer von Frauscher Thermal Motors, ist der Prototyp ein echter Meilenstein: „Wir forschen seit 20 Jahren an der Weiterentwicklung von Stirlingmotoren. Mit der Entwicklung des MobilGen G70 haben wir nun einen Durchbruch erzielt. Unser neues Aggregat ist für den Einsatz als Auxiliary Power Unit in Transit-Lkw, Yachten und großen Reisemobilen entwickelt worden und stellt eine weltweit einzigartige Komplettlösung für die Stand-Energieversorgung in diesen Fahrzeugen dar.“