Dem städtischen Güterverkehr steht ein großer Wandel bevor: Emissionsvorschriften, Einfahrtsbeschränkungen, vielfältige Mobilitätsarten (Lastenfahrräder, Fahrräder, E-Scooter) – der innerstädtische Güterverkehr entwickelt sich immer weiter.



In Hinblick auf die anschwellenden Warenflüsse werden allerdings Fahrzeuge mit einer Tonnage von mehr als 3,5 Tonnen weiterhin im Mittelpunkt des städtischen Verteilerverkehrs stehen. Renault Trucks verfügt über ein breit gefächertes Sortiment von in Frankreich hergestellten Elektrofahrzeugen von 3,5 bis 26 Tonnen und strebt seit zehn Jahren die Reduzierung des ökologischen Fußabdruckes an. Geodis’ Zielsetzung besteht aus einer 30%igen CO 2 -Emissionsreduktion bis 2030 und einer Verpflichtung, ab 2023 37 Städte in Frankreich CO 2 -frei zu beliefern.



Mit der neuen Zusammenarbeit von Renault Trucks und Geodis vereinen die Partner ihr dementsprechendes Know-how. Ziel ist die Entwicklung eines neuen elektrischen 16-Tonners zu ähnlichen Kosten (TCO-Gesamtkosten des Betriebs) wie ein Dieselfahrzeug, das eine Grundvoraussetzung für die Etablierung alternativer Antriebe darstellt.



„Der ökologische Notstand in Verbindung mit der Zunahme des E-Commerce und der Einführung von Umweltzonen in den französischen Großstädten bedeutet, dass wir dringend die Dekarbonisierung des Verkehrs vorantreiben müssen. Genau das ist das Ziel der geschlossenen Partnerschaft von Renault Trucks und Geodis. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtlogistik möchten wir schnelle und konkrete Antworten geben“, sagt Marie-Christine Lombard, Vorstandsvorsitzende von Geodis.



„Wir haben festgestellt, dass sich das Image des Lastwagens ändert, denn er wird nun endlich als unverzichtbares Transportmittel wahrgenommen. Im Rahmen des Oxygen-Projekts haben sich Renault Trucks und Geodis zum Ziel gesetzt, einen Lkw zu entwickeln, der sich nahtlos in das Stadtbild einfügt. Dieser neue Lkw wird für den Arbeitskomfort, die Sicherheit des Fahrers sowie für die Sicherheit der Stadtbewohner konzipiert sein“, ergänzt Bruno Blin, Präsident von Renault Trucks.