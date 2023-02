Die ghanaische Regierung und das Welternährungsprogramm (WFP) werden gemeinsam mit führenden Unternehmen des Logistik-Sektors wie Carrier, Renault Trucks und Toyota Tsusho ein Schulungszentrum einrichten, das jährlich bis zu 400 Personen kostenlose Online- und praktische Schulungen anbieten wird. Es werden Schulungen zu bewährten Verfahren im Straßentransport, zum Flottenmanagement und zum sicheren Transport temperaturempfindlicher Güter angeboten. Zu den Schulungsteilnehmern gehören Mitarbeiter von humanitären Organisationen, Regierungen und des lokalen Privatsektors.



Der Bau des Zentrums wird voraussichtlich noch in diesem Jahr mit finanzieller Unterstützung der japanischen Regierung auf einem Grundstück beginnen, das die ghanaische Regierung im Rahmen des bestehenden WFP United Nations Humanitarian Response Depot zur Verfügung gestellt hat. Mit dem Zentrum wollen die Partner und Interessengruppen die Herausforderungen angehen, die die Entwicklung des Transportsektors in ganz Westafrika behindern, darunter fehlende Ausbildungsmöglichkeiten und begrenztes technisches Know-how.



„In den letzten Jahren haben wir gesehen, wie wichtig starke und widerstandsfähige Lieferketten sind – und dieses Schulungszentrum ist ein entscheidender Schritt zum Aufbau stärkerer Lieferketten in Westafrika“, sagte Alex Marianelli, WFP-Direktor für Lieferketten. „WFP hat eine lange Geschichte in Westafrika und wir freuen uns, unser Wissen und unsere Erfahrung weiterzugeben und – über unsere Partner – Zugang zu den neuesten Erkenntnissen führender Experten zu ermöglichen.“