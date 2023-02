1. Renault Trucks unterstützt seine Kunden in einer ersten Phase bei der Ausarbeitung ihrer Dekarbonisierungspläne, der Analyse und Definition ihrer Bedürfnisse. Der Hersteller stellt sein Know-how über die auf dem Markt verfügbaren Lösungen und sein Verständnis für die wirtschaftlichen Ansprüche seiner Kunden zur Verfügung.



2. Die zweite Phase beruht auf einer genauen Kenntnis der Aktivitäten der Kunden einschließlich einer Analyse des Fuhrparks, der Route sowie der elektrischen Anlagen der Standorte. Diese Phase beinhaltet den Einsatz von Simulationswerkzeugen, die dem Kunden eine Kaufentscheidung und Kontrolle der Aktivitäten erleichtern sollen, wie z.B. ein Simulator zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und ein Reichweitensimulator. Renault Trucks gibt nach dieser Diagnose dem Kunden eine detaillierte Empfehlung, die einen Durchführungsplan sowie eine Prognose zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen in den kommenden Jahren enthält.



3. In der dritten Phase erklärt Renault Trucks das Projekt zur Dekarbonisierung und entwirft mit dem Kunden dessen neues Elektromobilitäts-Ökosystem. Die Lösung involviert die Finanzierung, lokale oder staatliche Subventionen, die Definition und Konfiguration des kompletten Lkw inklusive Ausstattung und seinem Aufbau, Ladestationen vor Ort, Wartungsverträge etc. Zusätzlich stellt Renault Trucks seinem Kunden einen Elektro-Lkw zur Verfügung, damit er unter realen Bedingungen getestet werden kann.



4. In der finalen Phase fungiert Renault Trucks als Projektmanager für die Dekarbonisierungslösung des Kunden: Installation von Ladestationen vor Ort, Schulung von Fahrern und Flottenverwaltern usw. Schließlich unterstützen Renault Trucks und sein Netz die Kunden bei der Überwachung des Betriebs ihrer Flotte dank der Konnektivität der Fahrzeuge. Dabei überwacht der Hersteller die Ladeeinrichtungen, verfolgt die Fahrweise und den Verbrauch und macht Vorschläge zur Optimierung, empfiehlt Routen und optimiert die Wartungsarbeiten.