Das Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Dekarbonisierung der beruflichen Mobilität. Diese Lastenräder werden im Renault-Trucks-Werk in Vénissieux montiert und über das europäische Netz des Herstellers vertrieben. Durch diese Partnerschaft erweitert Renault Trucks sein Angebot an Elektrofahrzeugen um Lösungen für die letzte Meile.



Betrachtet man die Ausweitung der Umweltzonen, die steigende Nachfrage nach Lieferdiensten eben für die letzte Meile und das zunehmende Umweltbewusstsein, dann liegt die Zukunft des Transportwesens in den Städten eindeutig in der Mobilität und der Reduktion des Kohlenstoffausstoßes. Um diesem dringenden Bedarf gerecht zu werden, hat Kleuster vor acht Jahren sein bahnbrechendes professionelles E-Lastenrad Freegônes auf den Markt gebracht. Renault Trucks engagiert sich ebenfalls für die Entwicklung kohlenstoffarmer Verkehrsmittel. Der Hersteller elektrifiziert schrittweise seine Fahrzeugpalette für Kunden, die in Städten tätig sind.



Renault Trucks hat bereits ein Produktionsteam von rund einem Dutzend Mitarbeitern eingestellt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Kurzfristig wird sich die Produktionskapazität im Vergleich zu 2022 verfünffachen. Diese Partnerschaft spiegelt den Willen von Renault Trucks wider, seine Positionierung in der städtischen Logistik zu stärken und seine Werke auf neue, zukunftsorientierte Aktivitäten vorzubereiten.



Das Freegônes-Rad von Kleuster ist ein hervorragendes Produkt, das durch jahrelange Forschung und Anpassungen auf der Grundlage von Rückmeldungen entwickelt wurde und über ein aktives Portfolio von Großkunden verfügt, die vor allem in der Zustellung auf der letzten Meile tätig sind. Fast 200 Freegônes sind derzeit in ganz Frankreich unterwegs, einige davon seit mehr als sieben Jahren, ein Beweis für ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.