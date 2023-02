Renault Trucks hat angekündigt, dass das Unternehmen das Recycling von Altfahrzeugen und die Wiederverwendung von Ersatzteilen in Angriff nehmen will und eröffnet dazu eine spezielle Anlage im Herzen seines Werks Produktionsstätte in Lyon-Vénissieux. In dieser 3.000 m2 großen Anlage, die so nah wie möglich am Logistikzentrum errichtet wird, werden gebrauchte Renault Trucks-Fahrzeuge mit hoher Laufleistung sowie einige Teile, die noch ein erhebliches Wiederverwendungspotenzial haben, bearbeitet. Die Fahrzeuge von Renault Trucks und ihre Komponenten sind für eine Lebensdauer von über 1,5 Millionen Kilometern ausgelegt.



Ausgediente Renault Trucks werden in der Used Parts Factory demontiert. Die Mitarbeiter bauen die Komponenten aus, die zuvor als wiederverwendbar eingestuft wurden (Motor, Getriebe, Kabine, Kraftstofftank, Stoßstangen, Abweiser usw.). Nach dem Ausbau der für die Wiederverwendung bestimmten Teile werden die anderen Komponenten recycelt. Die Schienen werden z.B. zerschnitten und an eine nahe gelegene Gießerei geliefert. Das aus den Teilen gewonnene Metall wird für die Herstellung eines neuen Fahrzeugs verwendet.



Die zur Wiederverwendung bestimmten Komponenten werden in einem nächsten Schritt überprüft, gereinigt und zum Zwecke der Referenzierung und Rückverfolgbarkeit gekennzeichnet. Diese recycelten Teile kommen dann in das nahegelegene Renault Trucks-Ersatzteillager und werden dort genauso wie die neuen Originalteile gelagert.