Die neuen E-Tech Modelle von Renault Trucks werden mit zwei oder drei Elektromotoren ausgestattet sein, die zusammen eine Leistung von bis zu 490 kW (entspricht 666 PS) erbringen. Außerdem werden sie mit einem Optidriver-Getriebe ausgestattet sein.



Renault Trucks bemüht sich, seine Kunden bei der energiewende zu unterstützen, und verfolgt das Ziel, einen Elektro-Lkw für alle Einsatzbereiche anzubieten. Der Hersteller vermarktet seit 2020, die in Frankreich hergestellten vollelektrischen Lkw von 3,1 bis 26 Tonnen. Die beiden Neuen T E-Tech und C E-Tech sind dabe für den Regionalverkehr und für die Baubranche maßgeschneidert.



Die Renault Trucks T und C E-Tech werden mit zwei bis sechs Lithium-Ionen-Batteriepaketen ausgestattet sein, die über eine Kapazität von 180 bis 540 kWh verfügen. Eine vollständige Aufladung der Batterien kann in 9,5 Stunden mit Wechselstrom (bis zu 43 kW) oder in 2,5 Stunden mit Gleichstrom (bis zu 250 kW) erfolgen. Die Reichweite mit einer einzigen Ladung beträgt bei diesem Lkw bis zu 300 km und kann mit einer zusätzlichen einstündigen Schnellladung (250 kW) auf bis zu 500km verlängert werden.



Der Renault Trucks T und C E-Tech können mit drei Arten von Nebenantrieben ausgerüstet werden: elektrisch, elektromechanisch oder über das Getriebe. So lassen sie sich leicht an jeden Aufbau und damit an jeden Einsatzzweck anpassen. Die neuen Elektro-Lkw haben ein zulässiges Gesamtgewicht von 44 Tonnen und sind als 4x2- und 6x2-Sattelzugmaschinen sowie als 4x2-, 6x2- und 8x4-Tridem-Fahrzeuge erhältlich.