Der Auftrag wurde von Performance Team, einem Unternehmen der Maersk-Gruppe, erteilt und umfasst insgesamt 126 dieser Elektro-Lkw, die für das Unternehmen im Einsatz sein werden. Die ersten Elektro-Lkw werden im zweiten Quartal 2022 in Betrieb genommen, alle 126 Lkw sollen bis zum ersten Quartal 2023 zum Einsatz kommen.



"Volvo Trucks freut sich, die Zusammenarbeit mit Maersk im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele der Flotte fortzusetzen und eine Schlüsselrolle bei den weiteren Investitionen des Unternehmens in Elektromobilitätslösungen zu spielen", so Peter Voorhoeve, Präsident von Volvo Trucks North America.

Die Elektro-Lkw der Klasse 8 werden in Kalifornien für eine Vielzahl von Transportaufgaben eingesetzt, unter anderem im Hafenumschlag und in der Lagerverteilung.



Der Volvo VNR Electric hat eine Reichweite von bis zu 440 km und einen Energiespeicher von bis zu 565 kWh. Der Lkw kann in 90 Minuten mit dem Sechs-Batterie-Paket und in 60 Minuten mit der Vier-Batterie-Version zu 80 % aufgeladen werden. Der Volvo VNR Electric wird im New River Valley-Werk von Volvo Trucks in Virginia produziert, dem exklusiven Hersteller aller Volvo-Lkw in Nordamerika.