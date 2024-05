Alexander Teleki, Head of Product Line Construction & Agriculture und Kristin Hobert, Product Manager Product Line Construction & Agriculture, nahmen den Preis gestern bei der Preisverleihung im Coreum in Stockstadt entgegen. Übergeben wurde dieser von Kai Link, Chefredakteur Baugewerbe. „Dieser Preis bedeutet uns sehr viel, wird er doch von den Lesern, also den praktischen Anwendern, unserer Fahrzeuge vergeben,“ so Alexander Teleki. „Die Auszeichnung ist eine Bestätigung für unsere kundenorientierten Produkte und Dienstleistungen und sie motiviert das gesamte Team, das stets an zuverlässigen und wirtschaftlichen Lösungen für unsere Kunden arbeitet. Unser Dank gilt allen Lesern, die für die Marke Schmitz Cargobull gestimmt haben.“ Die Leserwahl „Produkt des Jahres“ ging mit diesem Jahr bereits in die dritte Runde. Ausgezeichnet wurden Produkte und Projekte aus der Baubranche in insgesamt elf Kategorien.