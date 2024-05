Durch Enliten, eine Kombination aus mehreren Spitzentechnologien von Bridgestone, welche die Langlebigkeit des Reifens deutlich verbessern – ohne Kompromisse bei der Leistung auf Schnee, Eis, Nässe oder trockener Fahrbahn einzugehen, wurden deutliche Verbesserungen erreicht. Der neue Reifen profitiert zudem von einem optimierten Profildesign und einer neuen Gummimischung für einen verbesserten Rollwiderstand und Grip auf Schnee. Diese Innovationen werden mit einer großen Aufstandsfläche kombiniert, um ein herausragendes Fahrverhalten auf Eis zu gewährleisten. Der Einsatz der Enliten Technologie stellt sicher, dass der Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN EV-ready ist. Damit erfüllt er sowohl die allgemeinen Leistungsanforderungen von Verbrennern als auch die spezifischen Anforderungen von Elektrofahrzeugen. Der Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN wurde in Europa entwickelt und ist ab Juli 2024 in 19 Größen von 15 bis 17 Zoll erhältlich. Der Reifen wird in ganz Europa verfügbar sein. Zusammen mit dem Bridgestone Duravis Van für den Sommer und dem Duravis All Season vervollständigt dieser neue Reifen die Premium-Transporter-Produktpalette von Bridgestone. Christoph Frost, Director Commercial Products Bridgestone Central Europe: „Wir wollten einen Winterreifen für Transporter entwickeln, der sowohl den täglichen Betrieb verbessert als auch langfristige Kosten- und Effizienzvorteile bietet. Das haben wir durch die Vielzahl an herausragenden Leistungseigenschaften erreicht, mit denen wir eine hervorragende Langlebigkeit, Effizienz und Sicherheit bei allen winterlichen Bedingungen bieten.“