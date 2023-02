Rund 50 Fahrzeuge von DHL Express werden ab Ende 2023 mit dem luftlosen Reifen Michelin UPTIS in Singapur unterwegs sein. Die ersten Transporter des Pilotprogramms sind bereits sei dem 10. Jänner bei Auslieferungsfahrten auf der letzten Meile mit dem pannensicheren Reifen im Einsatz. Dank der Partnerschaft zwischen Michelin und DHL macht der Reifenprototyp einen großen Schritt in Richtung Serieneinsatz. Der Michelin-UPTIS-Reifen geht ein Jahr früher als geplant in den Praxistest.



Der UPTIS ist eine pannensichere Rad-Reifen-Kombination, die ohne Luftdruck auskommt und für Pkw und Kleintransporter konzipiert ist. Die einzigartige flexible Tragstruktur macht das Rad robust und garantiert Fahrkomfort und Sicherheit. Der Reifen ist eine Plug-and-Play-Lösung, mit der sich die Fahrer keine Sorgen über die Auswirkungen der Straßenverhältnisse auf die Reifen machen müssen. Durch den Einsatz des UPTIS könnte die Zahl der Reifen reduziert werden, die aufgrund von Reifenpannen entsorgt werden müssen.



Die Airless-Technologie ist ein Schlüssel zu Michelins Vision eines vollständig nachhaltigen Reifens im Jahr 2050. Heute werden 20 Prozent der Reifen vorzeitig entsorgt, zwölf Prozent davon aufgrund von Reifenpannen und acht Prozent wegen unregelmäßiger Abnutzung durch einen zu niedrigen Reifenluftdruck. Auf der Basis interner Untersuchungen schätzt Michelin, dass die UPTIS-Airless-Technologie die vorzeitige Entsorgung von weltweit bis zu 200 Millionen Reifen pro Jahr oder zwei Millionen Tonnen Material verhindern könnte. Diese Materialeinsparung entspricht dem Gewicht von ungefähr 200 Eiffeltürmen.

