In Wien-Inzersdorf erfolgte heute der Spatenstich für das neue Paket-Logistikzentrum der Österreichischen Post. Auf einer fast 23.000 m² großen Fläche entsteht bis August 2023 das innovativste Logistikzentrum der Post. Das Gesamtareal wird dann neben Österreichs größtem Brief-Logistikzentrum, dem Auslandszentrum, dem Lkw-Fuhrpark der Transportlogistik Ost sowie dem Druck- und Kuvertierzentrum der D2D – direct to document auch das neue, innovative Paket-Logistikzentrum beinhalten und zusammen über 200.000 m² umfassen. Die Halle des seit 2002 bestehenden Paket-Logistikzentrums bleibt erhalten, sie soll ab 2023 vorrangig für die Zustellung verwendet werden. Durch das Projekt werden über 1.500 bestehende Arbeitsplätze gesichert und mehr als 100 neu geschaffen. Insgesamt investiert die Post fast 70 Millionen Euro in das Bauprojekt.

Der Spatenstich erfolgte im Beisein von KommR Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und die Wiener Stadtwerke, Gerald Bischof, Bezirksvorsteher des 23. Wiener Gemeindebezirks, sowie dem Gesamtvorstand der Österreichischen Post AG, Generaldirektor DI Dr Georg Pölzl, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Brief & Finanzen, DI Walter Oblin, und Vorstand für Paket & Logistik, DI Peter Umundum.

„Der Neubau des Paket-Logistikzentrums ist ein klares Bekenntnis der Österreichischen Post zum Standort Wien und eine Bereicherung für alle Wienerinnen und Wiener. So werden nicht nur Arbeitsplätze gesichert, sondern auch neue geschaffen. Die nachhaltige Gestaltung des Zentrums zahlt darüber hinaus in die Klimaziele der Stadt ein“, so Peter Hanke, zuständiger Stadtrat für Wirtschaft und Finanzen.

„Mit dem Neubau des Paket-Logistikzentrums wird der Standort in Wien-Inzersdorf zum größten Logistikstandort der Post. Neben innovativen Automatisierungslösungen und dem Ausbau der Sortierleistung setzen wir aber auch Umwelt- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen um. Daher wird dieser Standort nicht nur größer, sondern vor allem auch grüner. Bei den Bauarbeiten gehen wir flächensparend vor, legen Gründächer an und installieren eine neue Photovoltaikanlage. Dieses Projekt ist ein Muster für nachhaltige Logistik“, erklärt DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

„Es freut mich, dass dieses Projekt weitere Arbeitsplätze im Bezirk bringt und bei der Planung Landschaftsarchitekten und Gärtner einbezogen wurden, wodurch ein möglichst ökologisches, nachhaltiges Projekt entsteht“, so Bezirksvorsteher Gerald Bischof.