Um HVO 100 in Österreich flächendeckend attraktiv zu machen, brauche es laut Spartenobmann Sertic politische Unterstützung und optimale Rahmenbedingungen. "Beispielsweise indem der aktuell etwas höhere Literpreis von HVO 100 als Klimamaßnahme gestützt und an den herkömmlichen Dieselpreis angeglichen wird.“ HVO 100 sei zumindest eine Brückentechnologie, die ohne große Investitionskosten sofort und massiv bei Emissionsreduzierungen helfe.



Wolfgang Böhm, Obmann der Fachgruppe Transporteure in der WK Wien, fügt hinzu: „Wir sehen, wie wichtig es ist, technologieoffen zu sein. Denn dort, wo Elektromobilität noch nicht möglich ist – etwa im Fernverkehr und im Schwerverkehr – ist HVO 100 aktuell eine hervorragende Lösung, die auch den Wunsch vieler Kunden nach mehr Nachhaltigkeit erfüllt.“