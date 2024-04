Er berichtet in dieser Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden Dr. Holger Klein und verantwortet die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die Interne und Change-Kommunikation sowie das Marketing und den Markenauftritt von ZF weltweit.



Laudan folgt auf Christoph Horn, der in den vergangenen neun Jahren die Kommunikation des Technologiekonzerns erfolgreich weiterentwickelt hat und das Unternehmen zum 30. Juni 2024 auf eigenen Wunsch verlässt. „Florian Laudan übernimmt den Staffelstab in Zeiten, in denen die Kommunikation eine immer wichtigere Rolle für das Erreichen unserer Unternehmensziele einnimmt. Eine strategisch bedeutende Position intern besetzen zu können zeigt, dass ZF auch in diesem Bereich gut aufgestellt ist. Dafür und für sein großes Engagement für ZF danke ich seinem Vorgänger, Christoph Horn“, sagt Dr. Holger Klein.