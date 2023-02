Der Aufsichtsrat hat die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet und dankt Frank Markus Weber zugleich für sein intermistisches Engagement: "In der Entscheidung, den Vertrag von Herrn Weber vorzeitig um fünf Jahre zu verlängern, sieht der Aufsichtsrat eine wichtige Weichenstellung zur Kontinuität in der Führung des Unternehmens", so Mangold. Überdies wird Bernd Spies bereits zum 12. März 2022 als neues Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Division Nutzfahrzeuge bestellt. Herr Spies ist seit 2014 Vorsitzender der Geschäftsführung der Systeme für Nutzfahrzeuge und wird diese Funktion weiterhin ausführen.