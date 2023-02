Das Bekenntnis zu pepper seitens der neuen, international anerkannten Investoren Lennertz & Co. und Würth bedeutet eine starke Signalwirkung in den Markt und unterstützt die Produktentwicklung und das Wachstum des Unternehmens in der aktuellen Phase deutlich.



Philipp Lennertz, geschäftsführender Gesellschafter von Lennertz & Co., kommentiert: „Bei pepper hat uns als unternehmerisch und inhabergeführtes Family Office sowohl die einzigartige Technologie beim serienreifen Retrofitting von Bussen und Lkw als auch das über 20 Jahre aufgebaute Engineering-Know-how der Gesellschafter im Automobilbereich überzeugt. Dabei trägt die Technologie und Dienstleistung wesentlich zum Erreichen der globalen Klimaziele bei. Entsprechend sehen wir hohes Wachstumspotenzial für pepper, nicht nur im heimischen und europäischen, sondern auch weltweit in einem Markt, der in kürzester Zeit sprunghaft an Bedeutung gewinnen wird.“



Jörg Murawski, Executive Vice President der Würth-Gruppe, ergänzt: „Energie- und Klimawandel zählen zu den zentralen Herausforderungen unserer Zeit. Unsere Gesellschaft muss klimafreundliche und nachhaltige Lösungsansätze forcieren, wenn wir den Umbruch in eine für die Zukunft tragfähige Mobilität schaffen wollen. Auch für uns ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Wir sind hier vielfältig aktiv. pepper ist ein Unternehmen, das mit seinen Lösungen einen innovativen Ansatz zur Elektrifizierung von Fahrzeugen anbietet. Wir freuen uns daher, mit einer strategischen Beteiligung dieses spannende Projekt unterstützen zu dürfen.“