Zahlreiche Festgäste waren gekommen um auf den neuen Betrieb des Traditionsunternehmens anzustoßen. Mit der Eröffnung des neuen Partsch Nutzfahrzeugzentrums im Industriezentrum Bad Fischau-Brunn an der B 137 bei Wiener Neustadt wurden sämtliche Aufgaben in diesem Bereich, Werkstätte und Verkauf, leicht erreichbar an die Peripherie verlagert. Dies bringt auch eine große verkehrstechnische Entlastung für den bisherigen Standort in der Innenstadt. Durchlaufen doch etwa 3.500 Lkw und Transporter pro Jahr die Partsch Werkstätte in der Troststraße, die auch räumlich aus allen Nähten Platz. „Auf 28.000 m2 Fläche davon rund 2.500 m2 verbaute Fläche, haben wir neben einem Schauraum für Mercedes-Benz Transporter und Fiat Professional, eine topmoderne Lkw- und Buswerkstatt inklusive Lagerflächen, eine Lkw-Waschstraße und ein großzügiges Freigelände,“ betonte Partsch-Geschäftsführer DI Thomas Ernst in seiner Ansprache.