Das Prinzip dieses Fotostudios funktioniert so: Abgestellt auf einer Drehscheibe und nach oben sowie zu allen Seiten umgeben von weißen Leinwänden, werden die gebrauchten Transporter in Studioqualität abgelichtet – in 360° von außen und von innen. Völlig spiegelfrei und unverfälscht treten Dellen und Kratzer zum Vorschein, die unter normalem Licht mit freiem Auge gar nicht erst auszumachen wären. Für den Interessenten, der das Gefährt online erwerben will, bedeutet dies, dass er vom Schreibtisch aus sein Wunschfahrzeug – frei von jedweden Überraschungen – aussuchen und kurze Zeit später beim Pappas-Betrieb in seiner Nähe abholen kann. Das spart Zeit, Geld und Nerven und kostet den Kunden keinen Cent.



Um ins Detail zu gehen: Die Fotobox ist auf Fahrzeuge bis zu 4 Meter Höhe, 7,5 Meter Länge und ein Eigengewicht von maximal 3 Tonnen ausgelegt. Es in Wiener Neudorf auch möglich, Transporter mit aufgebauten Koffern, Kühlaggregaten und anderem Zubehör völlig ungeschminkt in 360° zu fotografieren. Technisch kann das so weit gehen, dass ein Schaden erst anhand dieser Bilder entdeckt und in weiterer Folge bei Pappas repariert wird – und das nicht nur außen, sondern dank der modernen Kameratechnik (der Spezialisten Astrid Paris und Wilfried Walia), die hier als Gesamtpaket zum Einsatz kommt, auch innen.



Reinhard Hoffmann (Verkaufsleiter Transporter gebraucht) erklärt: „Mit Covid und den damit verbundenen Einschränkungen für unsere Kunden kam in mir der Wunsch auf, künftig auch online ein zu 100 Prozent transparentes Angebot am Gebrauchtmarkt zu garantieren. Das ist jetzt dank des neuen Transporter-Studios möglich, wo wir nicht nur unser Angebot zeigen, sondern auch jeden Kratzer und jede Delle, die das Fahrzeug in seinem bisherigen Transporterleben bereits einstecken musste.“