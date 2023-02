Mit der Stammmarke Mercedes-Benz ist Pappas Anlaufstelle für Vans und Trucks: von V-Klasse, Citan, Vito und Sprinter, über die Lkw-Palette Atego, Arocs, Actros, Econic bis zum Unimog reicht das Portfolio. Modelle von Fuso Canter sowie die Kommunal- und Sonderfahrzeugen von Bucher, Multihog und Hansa, die Mähgeräten von Mulag und eine umfangreiche Anzahl an An- und Aufbaugeräten für alle Einsatzanforderungen in Gewerbe, Kommunen, Feuerwehr, Industrie und E-Wirtschaft runden die Angebotspalette von Pappas in der Steiermark ab.