Das Offroad Zentrum Stotzing ist ein Trainingszentrum für Einsatzorganisationen (Rettung, Feuerwehr, Cobra, etc.) sowie Fuhrpark-Verantwortliche von Mercedes-Benz Österreich bis Ende 2023 zur Verfügung gestellt wird. Das Zentrum in Stotzing wurde 1987 eröffnet und wird seit dem Jahr 2020 vom mehrfachen Geländewagen-Staatsmeister Christian Karlberger betrieben. Es bietet auf rund 33 Hektar und über 400 Auf- und Abfahrten vielfältige natürliche Hindernisse, die gemeinsam mit dem Offroad Instruktor befahren werden. Der neue Sprinter 4x4 ist serienmäßig in Kombination mit dem 140 kW / 190 PS starken OM 654 Motor und 9G-Tronic-Automatikgetriebe erhältlich – und das bis zu einer Gewichtsklasse von 5,5 Tonnen HzGG.