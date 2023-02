Die Preise für Diesel sind in Österreich prozentuell mit einem Preissprung von 37,3 Prozent am stärksten gestiegen. Deutschland verzeichnete mit einer Verteuerung von rund 61 Cent dafür die höchste Differenz beim Bruttopreis pro Liter Dieselkraftstoff. Das geht aus Daten des Tankkartenanbieters UTA hervor, wenn man die Preise vom 23. Februar und 14. März 2022 miteinander vergleicht. Damit war Dieselkraftstoff in Schweden (2,50 €), den Niederlanden (2,33 €) und Deutschland (2,31 €) Mitte März am teuersten.



Relativ schwach ausgeprägt war der Preisanstieg in Serbien und der Slowakei: hier betrug der Preissprung "nur" 6,0 bzw. 7,7 Prozent binnen drei Wochen. Am günstigsten war der Sprit in Bulgarien, hier war der Liter Diesel für nur 1,52 Euro zu bekommen. Für Ungarn liegen uns von UTA keine Daten vor. Das Land war Medienberichten zufolge aber zuletzt wegen gedeckelter Dieselpreise von 1,30 einem massiven Ansturm auf die Tankstellen ausgesetzt, teilweise auch von Tanktouristen aus dem Ausland. Es soll dabei nicht nur zu Staus vor den Zapfsäulen gekommen sein, mancherorts war Diesel sogar schlicht ausverkauft.