Zu Beginn des Projektes standen die anspruchsvollen Parameter bereits fest: robuste und langlebige Fahrzeuge mit einer Nutzlast von mindestens 30 Tonnen, einem technischen Gesamtgewicht von 55 Tonnen bei maximaler Wendigkeit und Traktion im Steinbruch waren die Vorgaben der Firma Strabag SE Kurze Strecken, entsprechend häufige Starts und Stopps und maximal anspruchsvolle Topografie: Der Einsatz im Steinbruch stellt höchste Ansprüche an die Robustheit eines Lkw. Gemeinsam mit der Vertriebsmannschaft von Daimler Truck in Österreich und dem ABH Management im Mercedes-Benz Montagewerk in Wörth am Rhein wurde die spezielle Konfiguration ausführlich geprüft und zahlreiche technische Modifikationen umgesetzt.