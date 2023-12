Sono Motors hat die Unterzeichnung von Investitionsvereinbarungen mit YA II PN, Ltd ("Yorkville") bekannt gegeben. Dies wird es dem Unternehmen ermöglichen, sich zu restrukturieren, das seit Mai 2023 laufende Eigenverwaltungsverfahren zu beenden und sein Solarintegrationsgeschäft fortzuführen. Vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen erwartet Sono Motors durch die Transaktion eine ausreichende Finanzierung des Betriebs bis mindestens Ende 2024. Der Vollzug der Verträge mit Yorkville und die Aufhebung des Insolvenzverfahrens werden derzeit für Ende Januar 2024 erwartet.

"Die letzten Monate waren für alle bei Sono Motors anstrengend, aber gleichzeitig auch unglaublich lehrreich. Jetzt ist es an der Zeit, das Gelernte in Erfolg umzuwandeln. Unser erfahrenes Team ist begierig darauf, weiter an unserer Vision zu arbeiten, und ist in den letzten Monaten über sich hinaus- und noch enger zusammengewachsen. Wir glauben, dass die Vereinbarung mit Yorkville uns die Möglichkeit für einen vielversprechenden Neustart gibt", sagt Jan Schiermeister, der derzeit als Head of Technology bei Sono Motors tätig ist

Der Neustart des Unternehmens geht Hand in Hand mit einer kompletten Umstrukturierung des Managements von Sono Motors. Jan Schiermeister gehört zu den Mitgliedern des zukünftigen Managements, das bereits eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung des Mergers-&-Acquisitions-Prozesses des Unternehmens gespielt hat. Nach dem Abschluss der Yorkville-Investition freut sich das Unternehmen darauf, sich wieder seinem Ziel zu widmen, sich und seine Solarlösungen im B2B-Segment zu etablieren.