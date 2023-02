Der Vector HE 17 hat sehr günstige Gesamtbetriebskosten und bietet eine verbesserte Kühlleistung bei gleichzeitiger Senkung des Kraftstoffverbrauchs. Das Fahrzeug soll 2023 auf den Markt kommen. Dank seiner enormen Vielseitigkeit eignet es sich für alle Trailer- und Anhängeranwendungen. Im Vergleich zum Vorgängermodell Vector 1550 bietet er eine höhere Kühlleistung von mehr als 16 kW und den besten Kraftstoffverbrauch seiner Klasse.



Das neue Vector HE 17 Kühlaggregat verfügt über die vollelektrische E-Drive-Technologie von Carrier Transicold, seit 1999 ein fester Bestandteil der Trailersysteme des Unternehmens. Diese macht die mechanischen Übersetzungen überflüssig, die in riemengetriebenen Kältesystemen zu finden sind, und verwendet stattdessen Strom für den Antrieb des Kühlgeräts. Den Strom liefert der vom integrierten Motor angetriebene Generator. Das System setzt außerdem auf die im Vector HE 19 bewährte Leistungsfähigkeit eines hermetischen Kompressors sowie eines „Economizers“ und verwendet einen hocheffizienten Microchannel-Wärmetauscher als Kondensator. In Kombination mit dem neuen Antriebsmanagement mit variabler Drehzahl, das die Motordrehzahl kontinuierlich an die jeweils benötigte Kälteleistung anpasst, führt dies zu einer höheren Effizienz, einem geringeren Risiko von Kältemittellecks und einem erheblich reduzierten Kraftstoffverbrauch.



Der Vector HE 17 wird in den Varianten PIEK (City-Version) und Silent erhältlich sein, die leiser sind als das Standardgerät und sich somit ideal für den Einsatz sowohl im Fern- wie auch im Stadtverkehr eignen. Darüber hinaus ist das Aggregat mit einer Telematikbox ausgestattet, wodurch es mit dem digitalen Ökosystem Lynx™ Fleet* von Carrier Transicold kompatibel ist. Lynx Fleet verbindet Kühlgerätedaten mit maschinellem Lernen, um Kunden in die Lage zu versetzen, schnellere, datengestützte Entscheidungen zur Verbesserung der Effektivität, Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Lieferketten zu treffen.